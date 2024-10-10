كاتب: الرئيس السادات سبق عصره بـ 50 سنة

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إنه من المهم أن نسمع سرديات أخرى عن الرئيس الراحل محمد أنو السادات بعد سنوات طويلة من التضليل، مشيرًا الى أنه حتى اللحظة لم يحصل على حقه كاملًا.

وأضاف «بسيوني» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قائلًا: «فى حوار دار بيني وبين بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة وكان الحوار وديًا ويدور حول الرئيس السادات وقال لي الراجل دا كان سابق عصره بـ 50 سنة».

وتابع: «الخطورة الشديدة فى التوقيع على الاتفاق والإرهاب اللى كان حاصل على الرئيس السادات نفسه من الإعلام آنذاك، والصحف العربية، وكل الأصوات الناصرية وغيرها، وكانت كلها تسير في اتجاه واحد فقط، وهو وتشويه كامل لكل ما كان يقوم به الرئيس السادات، ولكن الرئيس السادات كان شايف حاجة، واليوم بعد أكثر من 50 عامًا نكتشف أنه كان على صواب والوحيد الذى استعاد أرضه من الحديدة للحديدة».

ولفت إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان سابق عصره، مشيرًا الى أنه كان يتمتع بالدعاء واستشراف المستقبل.

وأضاف: «الرئيس السادات كان لديه خيال سياسي، وفى هذا الوقت ورغم الضيق والحصار الذى كان موجودًا كان يري جيدًا كيف سيحصل على الأرض فى النهاية».

وتابع: «الرئيس السادات كان واقعيًا فى فهم المعادلة الدولية وكيف تسير، وكيف يقرأ النظام العالمي جيدًا وكيف يحصل على حقه منه، وهو نظام عالمى غير عادل، وكان يقرأ المشهد جيدًا رغم كل المعوقات التى واجهته، وكان لديه إصرار على استكمال الطريق، واليوم السادات منتصرًا حتى وهو فى قبره ويؤكد انتصاره».