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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أحمد الطاهري: الرئيس السادات من أشجع القادة في تاريخ العالم

الرئيس السادات يراقب
الرئيس السادات يراقب الجبهة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامجه "كلام في السياسة" ستكون عن بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف «الطاهري» مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ الرئيس السادات وواحد من أشجع الشجعان في تاريخ القادة، سواء بمصر والمنطقة والعالم.

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وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي، أنّ من يدرس الرئيس السادات ويتأمل مساره من الميلاد حتى الاستشهاد يتعلم منه درسا تركه للبلد كله، مشيرًا، إلى أن ملخص هذا الدرس أنّ النصر لا يأتي صدفة، وأن الهزيمة لا يمكن أن تكون "قدر".

وواصل: "عندما بدأنا التحضير للحلقة وجدنا أنه لا يوجد تقديم أفضل لعبقرية الرئيس السادات من الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفتييش الفرقة السادسة مدرعات يوم الثلاثاء الماضي".

واقتبس الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، من كلمات الرئيس السيسي في رسالة للرئيس السادات: "ما وهبت حياتك من أجله، لن يضيع هدراً أو هباءً، بل وضع الأساس الراسخ الذي نبنى عليه، ليبقى الوطن شامخاً والشعب آمنا، يحيا مرفوع الرأس على أرضه، لا ينقص منها شبر، ولن ينقص بإذن الله، وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم".

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