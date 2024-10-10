مصطفى قمر ضيف أولى حلقات عمرو الليثي في برنامج "سهرة خاصة" هذا الموعد

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، النجم مصطفى قمر، في برنامجه الجديد "سهرة خاصة " عبر شاشة قناة الحياة ويذاع في يوم الخميس المقبل.

وكانت أذاعت قناة الحياة البرومو التشويقي للمطرب مصطفي قمر، والذي يحل ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة غنائية خاصة وحلقة مليئة بالمفاجأت.

ويقدم النجم مصطفي قمر، خلال الحلقة باقة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الكبير منذ بدايته ومرورًا بالعديد من المحطات الفنية المهمة في حياته ومن هذه الأغنيات: "السود عيونه، بسلم عليك، أغلي الحبايب، كما يغني باللغة التركية، وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين.

ويكشف النجم مصطفي قمر، أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة، ويتحدث عن عشقه للعندليب عبدالحليم حافظ وعلاقته بالكابو حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذي قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.

كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحله، ومدى تأثره بهم، وأنه سعيد بتجاربه كممثل ، وكيف تأثر بالبحر في الاسكندريه والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.