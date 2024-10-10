بعد اقتنائه ميكروفون العندليب.. محمود راتب يطلق أغنية "قلبت بجد" (فيديو)

طرح المطرب الصاعد محمود راتب منذ قليل أغنية جديدة بعنوان "قلبت بجد" ، وذلك علي موقع الفيديوهات يوتيوب ، وجميع المنصات الغنائية ، وأيضا علي مواقع التواصل الإجتماعي.

والأغنية من كلمات مصطفى عبدالرحمن وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني ، وتم تصويرها في بيروت بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح، وانتاج شركة العندليب للإنتاج الفني ،

محمود راتب

وتقول بعض كلماتها :

حبيت اتسلى بيها

امثل شويه عليها

وف حبى اوقعها

حبيت ابان قدامهم

انى انا اجمدهم

وبقلبى اعلقها

انا قلت شويه هزار .. لقتها قلبت بجد

والنعمه بقيت محتار …. دخلت ف حاره سد

عملت فيها كبير اخرتها انا اللى وقعت

انا قلت اجيب رجليها

رجلى انا اللى جت



تأتي هذه الاغنية بعد أن قام محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ منذ أيام قليلة باهداء الميكروفون الذهبي للعندليب الى المطرب الصاعد محمود راتب .

محمود راتب

وقال شبانة في بيان صحفي أنه استمع مؤخراً لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب" ، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية ، مشيراً إلى أنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة ، مشيراً الي انه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه اياه تشجيعاً له .

واضاف شبانة أن قصة هذا الميكروفون تعود لفترة السبعينات حيث أهداه شخصية عربية مرموقة للعندليب ، وغنى فيه خلال حفلة معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976 ، وهذا الحفل يعد من اخر الحفلات العامة لعبدالحليم .

محمود راتب



فيما أعرب المطرب الصاعد محمود راتب عن سعادته البالغة بهذه الهدية ، وقال في تصريحات صحفية أنه فخور باقتناء ميكروفون الفنان الكبير عبدالحليم حافظ ، ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسئولية الضخمة .

يشار إلى أن المطرب الصاعد محمود راتب كان قد طرح العديد من الاغاني خلال الفترة الماضية ، منها اغنية " احلى الكلام" من الحانه ، وكلمات حسام عمر، وتوزيع وليد ميمني، وبعدها طرح أغنية "كل العيون" كلمات تامر حسين والحان محمد رحيم وتوزيع نور، وقام بتصويرها فيديو كليب مع المخرجة نيهال نبيل ، بالاضافة الي دعاء "عشان أتوب" من كلماته وألحانه وتوزيع وليد ميمني .

