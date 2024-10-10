استجابة لـ الوفد.. التعليم العالى توضح حقيقة حجب نتائج 70 ألف طالب في مكتب التنسيق

تلقت "الوفد" ردا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المقال الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لجريدة الوفد الموقرة بعنوان "الكارثة مستمرة" للكاتب الصحفي الأستاذ خالد حسن، بتاريخ 9 أكتوبر 2024، والذي أشار فيه الكاتب إلى: "استمرار مشكلة أكثر من 70 ألف طالب مصري حصلوا على الثانوية العامة من 15 دولة أجنبية وعربية وعادوا إلى مصر لدخول جامعاتها، ولا تزال نتائجهم محجوبة في مكتب التنسيق، والأمر لم يتم التعامل معه حتى تلك اللحظة بشفافية، مطالبًا المسئولين بوزارة التعليم العالي بالتدخل والتحرك الفوري لإنقاذ هؤلاء الطلاب من مصير مجهول".



وفي هذا الإطار، توضح وزارة التعليم العالي أنه خلال أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي لهذا العام 2024، وأثناء مراجعة شهادات الطلاب المُتقدمين من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تبين وجود بعض الشهادات غير الصحيحة، ولهذا تم إيقاف ترشيح هؤلاء الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة في هذا الشأن.



وقد تقرر تأجيل ترشيح بعض الطلاب المُتقدمين من الحاصلين علي الشهادات من بعض الدول العربية والأجنبية؛ لإجراء مزيد من الفحص للتأكد من صحة هذه الشهادات وذلك لنحو 216 طالبًا وطالبة فقط، وليس 70 ألف طالب كما جاء في المقال المُشار إليه.



كما تم مخاطبة سفارات الدول المانحة لهذه الشهادات للتأكد من صحة هذه الشهادات، وذلك على النحو التالي:



وقد ورد لمكتب التنسيق ردود من بعض السفارات، فمنهم من أفاد بضرورة حضور الطالب لتوثيق شهاداته ومنهم من أفاد بضرورة مخاطبة السفارة المصرية بالدولة المذكورة، وبالفعل تم إرسال خطابات بهذا الشأن لكل من سفارة مصر في تركيا وأوزبكستان، وجاري انتظار ردود باقي السفارات.



كما تم توجيه خطاب لإدارة التحركات بوزارة الداخلية للإفادة بصحة شهادات التحركات المُقدمة من الطلاب، ومكتب التنسيق في انتظار رد إدارة التحركات بوزارة الداخلية.



وتؤكد الوزارة أنه فور ورود الرد من السفارات المعنية وإدارة التحركات بوزارة الداخلية، سيتم اتخاذ الإجراءات المُناسبة نحو ترشيح الطلاب الذين سيثبت صحة الشهادات المُقدمة منهم لمكتب التنسيق.