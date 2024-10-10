بيان مشترك للقمة الثلاثية في أسمرة “مصر والصومال وإريتريا”

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في العاصمة أسمرة، بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، حيث أجروا مشاورات مكثفة بشأن: "مسائل إقليمية ودولية مهمة".

وفي السطور الآتية البيان المشترك للقمة الثلاثية:

بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اجتمع الرؤساء الثلاثة اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 في العاصمة أسمرة، حيث أجرى الرؤساء الثلاثة مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية مهمة.

أكد رؤساء الدول الثلاث على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لهذه الدول تحت أي ذريعة أو مبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة.

تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانيات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكل صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية، وصيانة وحدة أراضيه.

وفي هذا السياق، تناولت القمة بعمق أكبر وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن المسائل الآتية:

- الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية.

- الوضع في الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.

- قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب في سياق أهميته القصوى كممر بحري حيوي.

- آليات التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث.

الترحيب بالجهود التي تقوم بها كل من دولة إريتريا وجمهورية مصر العربية في دعم الاستقرار في الصومال الشقيق وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية، والإشادة بعرض جمهورية مصر العربية المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال.

تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في كل المجالات.