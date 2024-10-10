مشعل: طبيعي أن تثأر إيران لدماء هنية و نصر الله والعاروري

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل: إنه من المنطق أن نقاتل هذا الكيان المحتل، واليوم الرد الإيراني رد طبيعي لأن "إسرائيل" اغتالت "أبو العبد" إسماعيل هنية، وانتهكت سيادة طهران، فمن الطبيعي أن تثأر إيران لدماء القائد هنية و حسن نصر الله والأخ القائد الشيخ صالح العاروري، فالاحتلال من بدأ بالعدوان على شعبنا ولبنان الشقيق.

وأضاف رئيس حركة حماس في الخارج، في تصريحات صحفية له، أن ما حققه العدو الصهيوني من إنجازات طوال طوفان الأقصى هي إنجازات تكتيكية، أي أنه سجل هدفاً أمنياً ما سواء في غزة أو اليوم في لبنان، أو أنه ضرب أو دمر أو قام بعملية عسكرية معينة اغتال قائدًا من القيادات، هذه كلها إنجازات تكتيكية، أما العدو فخسر خسائر استراتيجية.

وأشار خالد مشعل، إلى أن هناك أثمان باهظة لطوفان الأقصى من دماء شعبنا وأطفالنا ونسائنا وإخواننا، وهؤلاء أحبابنا وشعبنا، ومعاناتهم وآلامهم تعزُّ علينا وعليَّ شخصياً، ونعمل على وقف العدوان الصهيوني وإسناد شعبنا العظيم في غزة المباركة.

وأكد مشعل، أنه ينبغي على الأمة وكل أحرار العالم أن يقاتلوا هذا العدو الصهيوني المجرم، ولا تُترَك غزة وحدها تنفرد في هذه المواجهة في ظل موازين قوى مختلة.

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