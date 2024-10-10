شباب الأهلي يتفوق على الزمالك بثلاثية في كأس مصر

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الزمالك في عقر داره بميت عقبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.



جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق يوسف إسلام بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32، ويوسف عفيفي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34، وقلص الزمالك الفارق قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة سجل البديل مصطفى بهجت الهدف الثالث للأهلي من تسديدة صاروخية، وأضاف الزمالك هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: إسلام عبد الله ومعاذ عطية وآدم سمير - وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف عفيفي ويوسف جمال وأسامة أحمد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد رضا.



الشوط الأول:

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين لجس النبض والضغط المبكر على دفاعات المنافس، وحاول أسامة أحمد لاعب الوسط التوغل داخل منطقة جزاء الزمالك إلا أن مدافع الأخير شتت الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة 14 سدد محمد رأفت على مرمى الزمالك بباطن القدم إلا أن الحارس تصدى لها.

استمر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين باستثناء تسديدتين للزمالك، وتعرض أسامة أحمد لإصابة عضلية قوية ليغادر الملعب ويشارك يوسف إسلام بديلًا له.

ومن أول لمسة له أطلق يوسف إسلام تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 32.

وبعد الهدف بلحظات مرر يوسف جمال كرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء نحو يوسف عفيفي الذي سددها بباطن القدم لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى معلنة الهدف الثاني، وتقدم الأهلي 2 - صفر.

وفي الدقيقة 44 تمكن الزمالك من تسجيل هدف تقليص الفارق، وسدد بعدها محمد رأفت كرة قوية على مرمى الزمالك ولكن تصدى لها الحارس لتظل النتيجة تقدم الأهلي 2 - 1.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات اخترق أحد لاعبي الزمالك منطقة جزاء الأهلي وحاول التسديد قبل أن يمنعه معاذ عطية ويشتت الكرة من أمامه ببراعة.

الشوط الثاني:

التقدم في الشوط الأول منح اللاعبين دوافع كبيرة، ومع بداية الشوط الثاني سدد يوسف جمال كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت من فوق عارضة الزمالك.

وبنفس طريقة الهدف الثاني كاد يوسف عفيفي يضيف الثالث للأهلي في الدقيقة 62، من خلال تسديدة بباطن القدم بعد كرة عرضية، إلا أن كرته احتضنت الشباك الخارجية لتخرج إلى ضربة مرمى.

واصل عفيفي تألقه وسدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 كرة تصدى لها حارس الزمالك.

وأجرى عبد الحميد حسن المدير الفني لشباب الأهلي تبديلين في صفوف الفريق بنزول مصطفى بهجت وعمر فتحي لاعبي فريق مواليد 2007 بدلًا من آدم سمير وهشام مصطفى، وذلك بهدف تعزيز القوة الهجومية للفريق.

ومن كرة عرضية أرسلها مصطفى بهجت في الدقيقة 70 سدد محمد رأفت كرة نحو مرمى الزمالك ولكنها اعتلت العارضة.

وشارك فارس الشافعي ومحمد أحمد «شيبا» كبديلين أخيرين في صفوف شباب الأهلي بدلًا من محمد رأفت ويوسف عفيفي.

استمر ضغط الأهلي الهجومي مع تألق الدفاع في التصدي لهجمات الزمالك الذي حاول تدارك الأمور وتسجيل هدف التعادل إلا دفاع الأهلي نجح في الحفاظ على تقدم الفريق، وتصدى محمد أبو جريشة لتسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ومن تسديدة صاروخية سجل مصطفى بهجت الهدف الثالث للأهلي لتصبح النتيجة تقدم الأهلي 3 - 1.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بداعي لمسة يد على أحد مدافعي الأهلي ليسجل منها الزمالك هدفه الثاني، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 2.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 6 نقاط معززًا صدارة ترتيب المجموعة، من الفوز في مباراتين على حساب القناة 3 - 2، وعلى الزمالك 2 - 1، مسجلًا 5 أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.