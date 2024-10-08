إبراهيم عيسى: الرئيس السادات ارتكب خطيئة عمره.. بتقديم وإخراج الإخوان من السجن

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن هناك حالة من الكراهية العمياء ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بسبب السلام وتحقيق الاستقرار.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "الرئيس السادات ارتكب خطيئة عمره بتقديم وإخراج الإخوان من السجن ودفع الثمن غاليًا باغتياله ومصر دفعت ثمن بهيظ على هذا الموقف، مشددًا على أن تيار الإخوان خرب ودمر في مصر أكثر مما دمر في عدوها المباشر الإسرائيلي.

ونوه بأن السادات كان في منتهى الوضوح بالتعامل مع السلام، مشددًا على أن كل نقطة تراب في مصر مُحرره، وبالنظر على غزة بعد أن حررها السلام وعمل حكومة وتنمية ودعم من الخارج ومطار وميناء لغزة، لكن التيار الإسلامي نهش في السلام وقتل السلام وعمل عمليات إرهابية التي ضخمت اليمين الإسرائيلي واستثمر الحماقة من أجل هذا الهجوم على السلام.

وتابع: "التيار الإسلام السياسي نهش في السلام.. لماذا المجتمع المصري لديه هوى للحرب فيما يخص التعامل مع القضية الفلسطينية؟"، موضحًا بأن ثقافة السلام لابد أن يكون لها أولوية كبيرة.