جامعة حلوان تستقبل لجنة التجنيد من وزارة الدفاع

استقبلت جامعة حلوان لجنة التجنيد والتعبئة من وزارة الدفاع لإعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من الخدمة العسكرية، وإخطار منطقة التجنيد بأسمائهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور اشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لذوي الإعاقة.

وكان في استقبال اللجنة اللواء محمد أبو شقة أمين عام جامعة حلوان، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وحضر اللقاء الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظم اللقاء، والعقيد عماد حمدي مدير التربية العسكرية، والدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية.

دعم جامعة حلوان للطلاب ذوي الإعاقة

وتأتي هذه الخطوة الهامة من جامعة حلوان تسهيلا على الطلاب من ذوي الإعاقة ومنحهم الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومن ثم تسليمهم شهادات الإعفاء داخل الجامعة في فعالية أخرى، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم حقوق الطلاب ذوي الإعاقة.

وتهدف اللجنة إلى دراسة حالات الطلاب المتقدمين للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت جامعة حلوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتوفير كل الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة، بما يساهم في تيسير مسيرتهم التعليمية وضمان حقوقهم.

واستقبلت اللجنة عدد من المتقدمين من أصحاب الإعاقات، وأوضحت أنها ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة بدقة وشفافية لضمان حصول المستحقين على الإعفاء في أسرع وقت ممكن.

وتدعو جامعة حلوان جميع الطلاب ذوي الإعاقات الظاهرة الراغبين في التقدم بطلبات إعفاء من الخدمة العسكرية في المرحلة الثانية إلى التواصل مع مركز التميز بالجامعة وتقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

يُذكر أن الجامعة قد أطلقت العديد من المبادرات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك تسهيل الحصول على المنح الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية المتخصصة.

وتكونت اللجنة من: العميد هشام محمد عبد الحميد السرس مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، والعميد أحمد منير أبو طالب نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، والعميد مجد محمد نور الدين نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة، والعقيد محمد محمود محمد حسن رئيس قسم تجنيد وتعبئة القاهرة - قائد مكتب الاتصال العسكري بالقاهرة، والمقدم طبيب أحمد صدقي محمد، أخصائي العظام، والنقيب طبيب جمال ضياء جمال، أخصائي الباطنة.

