استشاري حالات حرجة يكشف سبب الموت المفاجئ للرياضيين.. فيديو

كشف الدكتور باسم عادل، استشاري طب القلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة، أن الرياضة رغم فوائدها العديدة في تحسين صحة الجسم والقلب، قد تؤدي أيضًا إلى مشاكل خطيرة في القلب، خاصةً إذا مارسها الأفراد دون التأكد من صحة قلوبهم.



وأوضح استشاري طب القلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن هناك حالات شائعة من السقوط المفاجئ للاعبين في الملاعب الرياضية، سواء في المباريات الدولية أو المحلية، والتي يمكن أن تكون نتيجة لتوقف عضلة القلب أثناء ممارسة الرياضة.

وأضاف أن بعض الأطفال الذين يتدربون في الفرق الرياضية للأندية قد تعرضوا لحالات وفاة بسبب وجود عيوب خلقية في القلب، وهو ما قد لا يعرفه أولياء الأمور، لافتا إلى أن بعض الحالات قد تعاني من روماتيزم القلب، الذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى خطورة سعي أولياء الأمور للحصول على شهادات صحية لأبنائهم دون إجراء الفحوصات اللازمة، حيث يعتقد البعض أن الأمر مجرد إجراء روتيني، وهذا سلوك قد يعرض الأطفال لمخاطر صحية جسيمة.

وأوضح أنه من الضروري التأكد من صحة القلب وكفاءته قبل ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات، يمكن ممارسة الرياضة مع بعض الأمراض القلبية البسيطة، ولكن يجب توجيه المريض حول نوع المجهود المناسب له.

وتحدث عن أهمية الوعي الصحي، مشيرًا إلى أن الشباب قد يظهرون بمظهر صحي، ويكونون نشطين في صالات الألعاب الرياضية أو في ممارسة الألعاب الرياضية، لكن ذلك لا يمنع وقوع حالات وفاة مفاجئة.

كما حذر من تناول مشروبات الطاقة، التي أظهرت الأبحاث أنها قد تسبب الموت المفاجئ، خاصةً أن العديد من الشباب والأطفال يتناولونها كعادة دون إدراك المخاطر الصحية.