نصير مزراوي يخضع لعملية في القلب

أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن خضوع نصير مزراوي لعملية جراحية على مستوى القلب، الأمر الذي سيُبعده عن الملاعب لفترةٍ من الزمن، ولكنها ليست طويلة.

بيان مانشستر يوناتيد عن مزراوي

وقال مانشستر يونايتد عبر منصة إكس: “نجح نصير مزراوي في إجراء عملية خاصة بعد تعرضه لمشاكل في القلب، سيكون متاحًا بعد عدة أسابيع”.

وأوضح النادي الإنجليزي، أن هذه الحالة شائعة نسبيًا ومن المتوقع أن يتعافى نصير تمامًا من هذه الإصابة خلال أسابيع.

وتم استبدال نصير مزراوي خلال مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد أستون فيلا، حيث غادر أرضية الملعب مباشرة بعد نهاية الشوط الأول.

وبعد ذلك، قرر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي استبعاد نصير مزراوي من قائمة أسود الأطلس لمواجهتي إفريقيا الوسطى، خلال التوقف الدولي الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي:

يواجه مانشستر يونايتد نظيره بيرنتفورد يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة (3 بتوقيت المغرب).