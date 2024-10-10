وكيل صحة الدقهلية في لقائه مع الصحفيين : أولوية لملف مستلزمات الطوارىء

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور تامر مدكور أن ملف توفير أدوية ومستلزمات الطوارىء بالمستشفيات يمثل أهمية قصوى لديه ، مشيرا إلى مرضى العنايات المركزة والطوارىء لهم أولوية خاصة لأن الأمر يتعلق بحياتهم .

صورة جماعية للصحفيين المشاركين في اللقاء مع قيادات مديرية الصحة

أول لقاء

جاء ذلك خلال أول لقاء يعقده وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مع الصحفيين النقابيين بالمحافظة وممثلي الصحف المعتمدين بحضور الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور تامر الطنبولي،وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي .

إدارة المستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة في رده على سؤال لـ " الوفد " حول عدم هيكلة إدارة المستشفيات بمديرية الصحة مثلما حدث في الطب العلاجي الذي كان ينتظر تغييرا منذ سنوات بسبب المخالفات التي تمت في هذا القطاع ، حيث أكد الدكتور مدكور بأن هناك كوادر جديدة يتم إعدادها وسيتم الاستعانة بها في المرحلة القادمة ، كما أشار في رد لسؤال أخر لـ " الوفد " حول العجز في أقسام الرعايات المركزة والحضانات بأن المديرية تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف ، لافتا إلى أن 20 % من الحضانات بمستشفيات الدقهلية بها أماكن وأن أقصى وقت يتم توفير مكان لمريض العناية يكون 24 ساعة لاأكثر .

لائحة الخدمات

وبين بأن هناك لائحة تحكم القيمة المادية التي يتم تحصيلها لبعض الخدمات الصحية في المستشفيات

وزارة الصحة

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأن مديرية الصحة بالدقهلية هي وزارة الصحة في المحافظة وأن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة مقدمي الخدمة الصحية سواء مستشفيات جامعة المنصورةأوالمستشفيات التخصصية أو التأمين الصحي ، مضيفا بأن هناك اجتماعا مشتركا سيعقد قريبا للقطاعات الصحية بالمحافظة لبحث المزيد من التعاون المشترك بما يحقق خدمة صحية أفضل لأبناء الدقهلية .

وأوضح الدكتور مدكور بأن المديرية تسعى جاهدة لتطوير مراكز طب الأسرة ، كما أن لجنة الحوكمة بمديرية الصحة تراقب تنفيذ المبادرات لتلافي أية سلبيات ، ورحب بتعاونه مع الصحفيين مشيرا إلى أن أي منظومة لن تنجح بدون الصحافة ، حيث أن دورها مهم جدا لإلقاء الضوء على الجهود التي تبذل والخدمات الجديدة التي تم إضافتها لمنظومة الصحة .

وقال الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بأن إدارته تسعى لحل أية مشاكل قد يقابلها مرضى المستشفيات عبر منظومة محددة لافتا إلى هناك مشرفا لكل مستشفى من المستشفيات يتابع تقديم الخدمة الصحية .

وكان الكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية قد افتتح اللقاء مرحبا بوكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، لافتا إلى أن هناك تعاونا بين الصحفيين في الدقهلية وبين قيادات مديرية الصحة بالدقهلية بما يخدم الصالح العام .

حضر اللقاء وكيلي اللجة النقابية للصحفيين بالدقهلية هشام لطفي وإيهاب نظيم وعدد من الصحفيين النقابيين وممثلي الصحف المعتمدة بالمحافظة .

اللقاء تناول العديد من الملفات

رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية خلال إلقاء كلمته

وكيلا اللجنة النقابية وعدد من الصحفيين خلال اللقاء