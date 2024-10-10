الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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طبيب نفسي: السماح في العلاقات يعني التنازل ويُعتبر علامة على الضعف

طبيب نفسي
طبيب نفسي

تحدث الدكتور أحمد سويلم البسيوني، متخصص في الطب النفسي، عن التسامح والسماح وما الفرق بينهما، مشددا على أن هناك تباينًا بين مفهوم التسامح والسماح، فالتسامح يتطلب اعتذارًا من الطرف الآخر ورغبة حقيقية في عدم تكرار الخطأ، أو قد يكون نتيجة لعقوبة تعرض لها الشخص، مما يجعل التسامح ممكنًا بعد ذلك، أما السماح فيعني التنازل والموافقة، وقد يُعتبر علامة على الضعف.

مفهوم التسامح والسماح

وأضاف «البسيوني»، خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج "الحياة انت وهي"، المذاع على قناة الحياة، أن بعض الأشخاص قد يتسامحون، لكنهم يحتفظون في أعماقهم بذكرى الإساءة، مما يجعلهم غير قادرين على نسيانها، رغم أنهم قد يظهرون التسامح، متابعا: "هناك فرق بين تجاوز الإساءة والوقوف عندها، مما يعيق تدفق المشاعر الإيجابية بين الطرفين".

وأكد أن التسامح إذن يتطلب الاعتراف بالخطأ والاعتذار من الشخص الذي أساء، وعندما يُقبل الاعتذار، يصبح التسامح ممكنًا مما يساعد على تجاوز الأخطاء، موضحا أن تدخل بعض الأشخاص في النزاع بين طرفين قد يؤدي إلى عدم التسامح لذا، من الضروري أن يقضي الفرد وقتًا مع نفسه ليكتشف ما يريده بعيدًا عن تأثيرات الآخرين على تفكيره.

 

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