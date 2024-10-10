الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مواعيد مواجهات الأهلي ببطولة أفريقيا لليد في منافسات الرجال والسيدات

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيم مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بمدينة العيون بالمغرب ، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

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لاعب يد الأهلي : جاهزون لبدء مشوار الدفاع عن لقب أفريقيا

‏‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية.

‏‎وكشف الاجتماع الفني مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال وجاءت كالتالي:
 الجمعة 11-10: الأهلي - ميكال الإثيوبي.
 الأحد 13-10: الأهلي - سي إف جي  الكونغولي.
 الثلاثاء 15-10: الأهلي - إيتوال الكونغولي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق السيدات كالتالي:
 الجمعة 11-10: الأهلي - فلاورز البنيني.
 الثلاثاء 15-10: الأهلي - اأوتوهو الكونغولي.

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