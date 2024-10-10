تهدد مستقبله.. الجماهير تكتشف في مبابي موهبة غير كرة القدم

لا يوجد جدال على موهبة نجم فرنسا كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، التي لفتت أنظار العالم أجمع منذ ظهوره في ملاعب كرة القدم للمرة الأولى.

هذه الموهبة التي جعلت مبابي الصفقة التي يتنافس عليها كبرى أندية أوروبا منذ ظهوره كشاب كطفل مع نادي موناكو الفرنسي.

والذي فاز في هذه المنافسة كان باريس سان جيرمان الذي ضم مبابي بعرض مالي ضخم جدا، وظل معهم لسنوات عدة يتنافس عليه كبار أوروبا، إلى أن انتقل لريال مدريد براتب ضخم.

الجماهير تطالب مبابي بالاتجاه إلى الغناء

كل هذه المنافسة كانت على مبابي بسبب موهبة كرة القدم، ولكن المفاجأة التي كشفها اللاعب لجماهيره بدون قصد أنه يجيد موهبة أخرى وهي الغناء.

موهبة الغناء أظهرها مبابي دون قصد لجماهيره، في فيديو انتشر له وهو في سن صغيرة ورفقة صديقه، ويقوم بغناء أغنية على سبيل المزاح فقط.

ولكن كانت المفاجأة أن الجماهير انبهرت بصوت مبابي، وكان في التعليقات على هذا الفيديو العديد من يطالبون مبابي بالدخول في عالم الغناء.

وآخرين أكدوا له أنه موهوب في الغناء وصوته مميز، لنكتشف جميعا أن نجم فرنسا لديه موهبة أخرى يمكنه الاعتماد عليها أو الاتجاه لها بجانب كرة القدم.

عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد

انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة خمس سنوات ينتهي في 30 يونيو 2029.