رغب وقلق بسبب إعصار ميلتون.. والمصريون بولاية فلوريدا يلتزمون منازلهم

حالة من الخوف والرعب عاشها سكان ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار ميلتون المدمر، الذي اجتاح المدن في الولاية منذ أمس، حيث الرياح العاتية والأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل ودمار كامل مع تزايد القلق من أن الأعنف لم يأتِ بعد، لذلك تواصل "الوفد" مع عدد من المصريين المقيمين في فلوريدا، للإطمئنان عليهم.

وأكد أبناء الجالية المصرية بولاية فلوريدا ، أنهم بخير وأن إعصار ميلتون ليس بالحدث الجديد على الولاية حيث أن سكان فلوريدا اعتادوا التعامل مع مثل هذه الأعاصير، واستعدوا جيدًا لمواجهة ميلتون عبر تخزين المواد الغذائية والمياه وغيرها من المستلزمات التي لا تتطلب وجود كهرباء.

كما أكدوا أن الولاية تمتلك خبرة في التعامل مع مثل هذه الكوارث الطبيعية ومستعدون لاحتمالية انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة قد تصل إلى 5 أيام، حيث أن السكان يعتمدون على الأجهزة التي تعمل بالغاز لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أكدوا أنهم قاموا بتوفير البطاريات والكشافات لضمان الإضاءة في منازلهم، مؤكدين أن الإعصار عدى بسلام وجميع المصريين المقيمين في الولاية بخير حتى الآن، مُشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار بينهم.

أما بالنسبة لسكان المناطق الساحلية فهم يتخذون احتياطات إضافية، تشمل تثبيت ألواح خشبية على النوافذ والشرفات لحمايتها من تهشم الزجاج بفعل الرياح العاتية، بالإضافة لاستخدام أكياس الرمل كحواجز أمام المنازل للحد من تأثير الأمواج العاتية.

وبالنسبة لإخلاء بعض المدن تحسبًا لوقوع خسائر بسبب إعصار ميلتون، فعمليات الإخلاء اقتصرت على ثلاث مناطق فقط، وقاموا بالتواصل أيضًا مع أصدقائهم من جنسيات مختلفة والذين أكدوا سلامتهم بجملة: "عدت على خير".