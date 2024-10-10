الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سريلانكا تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية العادلة

رئيس جمهورية سريلانكا
رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا دي

اعلن رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا ديسانايكي اليوم الخميس، استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن حزبه كان ولا يزال مدافعا عن الحقوق الفلسطينية، وأن بلاده ستواصل هذا النهج تحت قيادته حتى تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني.

 

جاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال سفير دولة فلسطين في سريلانكا هشام أبو طه في مكتبه بالعاصمة كولومبو.

 

ونقل أبو طه تهنئة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للرئيس ديسانايكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

وأشار أبو طه، إلى عمق العلاقات التاريخية بين سريلانكا وفلسطين، حيث كانت سريلانكا داعمة للحق الفلسطيني. مؤكدا تقدير دولة فلسطين للدعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، خاصة في هذه الفترة الحرجة من نضال الشعب الفلسطيني.

 

وأطلع أبو طه، الرئيس السريلانكي على الوضع الخطير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، مستعرضا التصعيد الأخير في شمال القطاع والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال، والنساء، وكبار السن.

 

أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

كما تم التطرق إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في المجال الزراعي، حيث أكد أبو طه أن فلسطين تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال. ودعا إلى تعزيز التعاون الزراعي وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين، وبتسهيل منح التأشيرات للفلسطينيين، وتقديم مميزات خاصة لحاملي الجواز الفلسطيني، وتسهيل تمديد الإقامات في حال إقامة مشاريع استثمارية في سريلانكا.

 

ووعد الرئيس ديسانايكي بدعم هذه الجهود بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى خطة بلاده لزيادة الإنتاج الزراعي. ورحب بمشاركة فلسطين في هذه الخطة على المستوى الحكومي والخاص.

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