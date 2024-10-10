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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أبطال تيتا زوزو مع صاحبة السعادة .. محمد كيلاني يروج للحلقة

إسعاد يونس ومحمد
إسعاد يونس ومحمد كيلاني

يحل أبطال مسلسل تيتا زوزو، ضيوقًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، وذلك يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين على شاشة Dmc .

 

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روج الفنان محمد كيلاني للحلقة، إذ نشر صور من الكواليس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا:" استنونا يوم الاتنين والثلاثاء مع صاحبه السعاده في صاحبه السعاده .. تيتا زوزو".

 

 

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

وتدور أحداث مسلسل تيتا زوزو، في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء، وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو، تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

 

يعرض تيتا زوزو على شاشة DMC من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2:30 صباحا، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

 

بينما يعرض المسلسل في تمام الساعة 11 مساءً على قناة DMC دراما، وتعاد في تمام الساعة 7:30 صباحا، أما الإعادة الثانية في الساعة 4 عصرا.

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