شنط وادوات مدرسية لتكريم العائدين الي المدارس بأبوتشت

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، حفل تكريم التلاميذ العائدين إلى المدارس بعد انقطاعهم عن التعليم الذي نظمه فريق مكافحة التسرب التعليمي بالإدارة .

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أقيمت بمدرسة سمهود الابتدائية الحديثة تحت قيادة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الادارة ومتابعة واشراف المهندس أحمد جهلان وكيل الإدارة ورئيس فريق مكافحة التسرب التعليمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور احمد عبدالعزيز فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي ونائب رئيس مجلس امناء الإدارة وإبراهيم عبدالطيف مدير تنسيق التعليم الإبتدائي ومجدي امين رئيس وحدة الجودة وتكافؤ الفرص حدادي صابر مسؤول الأمن وناهد السيد موجه المسرح واعضاء فريق مكافحة المتسربين عديل أبادير واشرف فوزي وياسر عبدالحميد ومديري مدارس التلاميذ المسربين.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم أعقبه آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الأستاذ محمد فايز ثم تلاها كلمة للأستاذ احمد ابوزيد مدير المدرسة رحب فيها، بالحضور اعقبها كلمة لمدير عام الإدارة تلاها عرض مسرحي عن ظاهرة التسرب وعرض جرس الفسحة وعلمونا في مدرستنا أبدع الطلاب في تقديمها ونالت إشادة وإعجاب الحضور.

شمل التكريم 6 تلاميذ بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة و7 تلاميذ بمدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي و9 تلاميذ بمدرسة الحبيلات الغربية الابتدائية و8 تلاميذ بمدرسة سمهود الابتدائية الحديثة و30 تليمذ بمدرسة سمهود الابتدائية المشتركة.

من جانبه قدم مدير عام الإدارة التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر معربا عن خالص تهانيه للطلبة العائدين إلى التعليم بعد انقطاعهم وحثهم على مواصلة مسيرة التعليم والمعرفة، مشيراً إلى الدور التربوي للمدرسة لا يقتصر على التعليم فقط بل دراسة أسباب التسرب من التعليم وطرق علاجه.

مؤكد علي توافر عناصر جذب التلاميذ إلى المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية لدورها في جذب التلاميذ إلى المدرسة مقدما شكره وتقديره الي فريق، التسرب التعليمي بالإدارة ومديري المدارس وكل من ساهم في عودة الطلاب إلى مدارسهم والقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية وهذه اللفته الطيبة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق و تم تكريم الطلاب العائدين إلى المدارس بالشنط وادوات مدرسية والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة والبهجة والسرور بين الحضور.