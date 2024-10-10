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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أبرزها الكلاسيكو.. مباريات نارية تنتظر برشلونة في أكتوبر

برشلونة
برشلونة

ينتظر نادي برشلونة الإسباني مباريات صعبة للغاية على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال شهر أكتوبر الحالي.

بينما في شهر سبتمبر الماضي، حقق النادي الكتالوني، نتائج إيجابية، وتمكن من تجاوز عقبة فياريال وجيرونا وخيتافي وابتعد أكثر في صدارة الدوري الإسباني.

ولكن النادي الكتالوني، تكبد خسارتين مؤلمتين في الشهر الماضي، الأولى كانت على يد موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بينما الثانية كانت أمام أوساسونا في الجولة الثامنة بالدوري الإسباني، لتتوقف سلسلة الانتصارات في الليجا عند سبع مباريات متتالية.

ويسعى النادي الكتالوني في شهر أكتوبر، إلى العودة لسكة الانتصارات من جديد، خاصة وأن رجال المدرب هانز فليك سيكونون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل.

وخلال شهر أكتوبر، يخوض النادي الكتالوني 5 مباريات، بينهم مباراتين في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مع بايرن ميونخ الألماني، كما يلعب في الدوري أمام الغريم ريال مدريد بالكلاسيكو.

مباريات برشلونة شهر أكتوبر الحالي

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