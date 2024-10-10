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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

6 سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بالمنيا الجديدة

سيارات السلع الغذائية
سيارات السلع الغذائية

تواصل محافظة المنيا، طرح السلع والمواد الغذائية المخفضة، وذلك من خلال سيارات متنقلة تجوب القرى ،  بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة ، سواء ثابتة أو متحركة ، ضمن فاعليات مبادرة “بداية” بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

 حيث قامت مديرية التموين ، بالتعاون مع قسم مباحث التموين ، بتخصيص 6 سيارات لبيع السلع الغذائية شملت ، السكر، الأرز، الزيت، البطاطس، الطماطم، البصل، والخيار، بالإضافة ، إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة لتجوب أحياء مدينة المنيا الجديدة ، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتوفير السلع ، وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق.

 

وأصدر اللواء كدوانى تعليماته المشددة ، بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية ، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، والسلاسل التجارية، ومد المنافذ بكافة السلع والمنتجات أولا بأول ، و كذلك توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة.

ووجه المحافظ ، إلى إقامة معارض السلع الأساسية واللحوم فى القرى ، وتوفير الأراضي اللازمة للعارضين مجانا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية ، من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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