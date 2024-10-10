6 سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بالمنيا الجديدة

تواصل محافظة المنيا، طرح السلع والمواد الغذائية المخفضة، وذلك من خلال سيارات متنقلة تجوب القرى ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة ، سواء ثابتة أو متحركة ، ضمن فاعليات مبادرة “بداية” بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

حيث قامت مديرية التموين ، بالتعاون مع قسم مباحث التموين ، بتخصيص 6 سيارات لبيع السلع الغذائية شملت ، السكر، الأرز، الزيت، البطاطس، الطماطم، البصل، والخيار، بالإضافة ، إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة لتجوب أحياء مدينة المنيا الجديدة ، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتوفير السلع ، وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق.

وأصدر اللواء كدوانى تعليماته المشددة ، بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية ، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، والسلاسل التجارية، ومد المنافذ بكافة السلع والمنتجات أولا بأول ، و كذلك توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة.

ووجه المحافظ ، إلى إقامة معارض السلع الأساسية واللحوم فى القرى ، وتوفير الأراضي اللازمة للعارضين مجانا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية ، من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.