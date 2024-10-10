صور .. ختام ورشة عمل " دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد"

إختتمت منذ قليل، أعمال اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل “ دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة”، والتى ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “ الغذاء للمستقبل ”.

بحضور مزارعي 10 محافظات مختلفة ،والتي إنطلقت أمس الأربعاء .

حيث تحدثت الدكتورة مي شوقي مدير الإتصالات بالمشروع ، عن دور الإعلام التنموي لتحقيق الإستدامة ، بالإضافة إلي نبذة عن وظائف الأغلام التنموي وكذلك صحة ونوعية تبادل المعلومات .

كما دارت مناقشات طويلة عن كيفية تسليط الضوء علي زراعة محصول القمح بالطريق الحديثة لزراعة محصول القمح ، خلال الثلاثة أشهر القادمة ، عن طريق مراحل وأولها مرحلة تجهيز الحقل ، ثم مرحلة الزراعة .

بعدها تم عقد ورش عمل بين الصحفيين والإعلامين ، وبين المزارعين الخبراء ، وكذلك شركات المبيدات والمخصبات الزراعية، لبحث كيفية تسليط الضوء علي الطريق الحديثة لزراعة محصول القمح ، عن ظريق التسطير، والتي أثبتت جدواها خلال العامين الماضيين بعد إرتفاع المحصول من 16أردب إلي 33أرب قمح للفدان الواحد، بالإضافة إلي توفير 40% من التقاوي، بالإضافة إلي 30%من مياه الري .

وتم إستعراض خطة العمل الإعلامية ، ومخرجات وسبل متابعة حطط العمل .

كانت ورشة عمل " دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة" والتى ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " الغذاء للمستقبل " ،قد إنطلقت أمس الأربعاء ،بكلمة وليد سلام مدير المشروع ، أن المشروع نجح فى تطبيق الممارسات الذكية مناخيا مع المزارعين ومساعدتهم لزيادة انتاجيتهم وجعلهم أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية خاصة ما يتعلق منها بندرة المياه ودرجات الحرارة والأمطار وتغير طبيعة المواسم وانتشار الافات والامراض وبالتالى تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشارإلى تمكن العديد من المزارعين نتيجة لتطبيق توصيات برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح من مضاعفة الانتاجية بنسبة زيادة 48.8% فى صعيد مصر ومنطقة الدلتا منذ بداية المشروع على الموسم الزراعى الثانى 2023/2024.

ولفت إلي أن المزارع الخبير للقمح هو مزارع القمح الذى قام بتطبيق برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح الذى قدمه المشروع من خلال الدعم الفنى والزيارات الحقلية على مدار موسمين زراعيين متتالين واستطاع ان يضاعف انتاجيته من القمح وكذلك دخل أسرته .