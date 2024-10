جلسة استماع مميزة لألبوم كولدبلاي Moon Music في صحراء دبي

استضافت Warner Music الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع Spotify ، خدمة البث الصوتي الأكثر شهرة في العالم، حدثًا لا يُنسى للاستماع المسبق لألبوم "Moon Music"، لفرقة كولدبلاي في صحراء دبي، ضم هذا التجمع الحصري معجبين مميزين تم اختيارهم من خلال حملة حفظ مسبق خاصة أطلقتها الفرقة عبر حسابها على انستجرام.

وقد حققت الأمسية نجاحًا باهرًا، حيث أنها لم تحتفل فقط بفن كولدبلاي ولكنها عززت أيضًا إحساسًا عميقًا بالمجتمع بين المعجبين الذين يشتركون في حب عميق لموسيقى الفرقة، هذا وقد صدر الألبوم العاشر المرتقب لفرقة كولدبلاي والذي حمل اسم Moon Music، إلى المتاجر وعلى خدمات البث المباشر والمنصات الموسيقية بعد هذا الحدث المميز وأصبح متاحاً للجمهور.

وتضمن الحدث تجربة ديسكو صامتة فريدة من نوعها حيث استمع المعجبين للعمل من خلال سماعات خاصة بكل شخص، مما سمح للمعجبين بالانغماس في الألبوم بأكمله أثناء التحديق في النجوم والاستلقاء تحت السماء والنظر إلى القمر، وتم تعزيز الأجواء الهادئة من خلال وهج الشموع اللطيف والإضاءة المحيطة الهادئة، مما خلق خلفية مفعمة بالحيوية لأمسية مليئة بالبهجة والحب والامتنان.

وأعرب المعجبون عن مشاعرهم الصادقة حول هذا الحدث، وقال أحد الحاضرين: لم أكن أتخيل أن أكون هنا اليوم. لقد كنت من المعجبين منذ أن كان عمري 10 سنوات، اعتادت أختي الكبرى التي كانت أيضاً من أشد المعجبين بالفرقة لفترة طويلة، أن تقودنا إلى المدرسة ونحن نستمع لأغاني كولدبلاي في السيارة، وقد وقعت في حبها منذ ذلك الحين، أشعر بأنني محظوظ جدًا لكوني جزءًا من هذا الحدث والاستماع إلى الألبوم قبل إصداره.

وقد صرح أحمد نوريني، من Warner Music الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنه لمن دواعي السرور حقًا أن نشهد هذا الارتباط المذهل بين فرقة Coldplay ومعجبيها، يجسد هذا الحدث سحر الموسيقى وكيف أنها تجمع الناس معًا، نحن فخورون بتقديم تجارب لا تُنسى مثل هذه التي تحتفي بفن هذه الفرقة الأسطورية.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال مارك أبو جودة، رئيس قسم الموسيقى في Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن إنشاء روابط هادفة بين الفنانين والمعجبين على مستوى أعمق هو جوهر ما نقوم به، يُظهر عرض الاستماع المسبق لـ "Moon Music" الخاص بـ Coldplay قوة الموسيقى كتجربة مشتركة، توحد المعجبين من خلال حبهم للفرقة الشهيرة. بدءًا من الحملات الحصرية وحتى اللحظات الغامرة تحت النجوم، نعمل باستمرار على إيجاد طرق جديدة لتقريب المعجبين من الفنانين الذين يحبونهم.

يحتوي ألبوم Moon Music، الذي أنتجه ماكس مارتن، على أغنية WE PRAY المنفردة التي تصدرت قائمة iTunes لشهر أغسطس - مع Little Simz وBurna Boy وElyanna و TINI - والأغنية المنفردة المزدوجة التي رشحت لـ MTV VMA لشهر يونيو Feellikeimfallinginlove، والتي وصلت إلى المرتبة الأولى في سباق الأغاني بالمملكة المتحدة. تم إصدار أغنية ثالثة بعنوان "All My Love" بالتوازي مع الألبوم، على طريقة فيديو كليب تم تصويره في بار كاريوكي في لاس فيجاس.

نشر كريس مارتن مؤخرًا مقطع فيديو يقدم بعض المعلومات عن الألبوم، قائلًا: أعتقد أن ما يدور حوله هذا الألبوم هو استجابة للصراع مع كل الصراعات داخل الذات، وداخل نفسي، وأيضًا كل الصراعات الخارجية، والعمل على حل ما أفضل رد هو. وأعتقد أن ما تحاول Moon Music قوله هو أنه ربما يكون الحب هو أفضل استجابة.

ستكون إصدارات الأقراص المضغوطة العادية لـ Moon Music هي الأولى في العالم التي يتم إصدارها على EcoCD، والتي تم إنشاؤها من 90٪ من مادة البولي كربونات المعاد تدويرها، والتي يتم الحصول عليها من النفايات بعد الاستهلاك.

ألبوم Moon Music هو الأول لفرقة كولدبلاي منذ ألبوم Music Of The Spheres لعام 2021، والذي تضمن الأغنية المنفردة رقم واحد في الولايات المتحدة مع BTS، My Universe، وتم ترشيحه لجائزة ألبوم العام في حفل توزيع جوائز جرامي، وحقق ألبوم Music Of The Spheres أكثر من أربع مليارات استماع حتى الآن.