الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

أمين "المصرية للشراكة من أجل التنمية" يشارك بالمؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي بلشبونة

المؤتمر الدولي الثامن
المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي في لشبونة

شارك أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المؤتمر الدولي الثامن للتعاون الثلاثي في لشبونة خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2024، والذي تنظمه الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة (كامويش) بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبحضور رؤساء وممثلي وكالات وهيئات التعاون الدولي.

ركز المؤتمر على مناقشة سبل تعزيز التعاون التنموي الدولي في الإطار الثلاثي، بهدف دفع أجندة التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية للدول في ظل استمرار الأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية الدولية. وتناول المؤتمر أحدث الممارسات والسبل لصياغة برامج ناجحة وفاعلة للتعاون الثلاثي تراعي الاستجابة للتحديات المختلفة والمتغيرة للمجتمعات من خلال البناء على الطبيعة التشاركية لمسار التعاون الثلاثي.

قام السيد أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإلقاء كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث أشار إلى أهمية أن تستوفى مشروعات التعاون الثلاثي مجموعة من المبادئ والمعايير حتي تحقق أهدافها وتضمن فاعلية برامجها، ومن ضمنها وجود إطار تكاملي للتعاون بين الأطراف المعنية والملكية المشتركة لتلك الأنشطة والتي تتطلب مراعاة الأبعاد الثقافية والاحتياجات الوطنية لكل دولة، وكذلك وجود دراسة جادة وواعية للأولويات والتي قد تختلف في ضوء الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي تمر بها كل دولة.

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