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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ليلة طربية استثنائية .. تامر عاشور وهاني شاكر في الكويت بهذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد حديقة الشهيد يوم ٣١ أكتوبر الجاري لتكون مسرحًا لليلة طربية استثنائية يقودها الفنان الكبير هاني شاكر، ضمن فعاليات موسم “حديقة الشهيد الثقافي” بالكويت.

ويقدم أمير الغناء العربي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ومن المقرر أن يتم تكريمًا خاصًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر، عن مسيرته الفنية المميزة التي أثرت المكتبة الغنائية العربية.

وسيكون هذا الحفل بداية لسلسلة من الحفلات التي ستقام على مدار شهرين، كما ان ثاني حفلات الموسم ستقام يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر ويحييها النجم تامر عاشور.

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