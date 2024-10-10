محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الخريطة العامة بمشروعات مصرف كيتشنر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المهندس منير طاحون مدير مشروع كيتشنر بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والوفد المرافق له من استشاري المشروع، لتنفيذ مكون المياة والصرف الصحي بمشروعات مصرف كيتشنر بنطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، وضم الوفد المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمهندس سميث بنس قائد فريق العمل بالمكتب الاستشاري والمحاسب محمد عزت عزام مدير ادارة العقود والتسويات بالشركة القابضة والدكتور محمد طنطاوي خبير العقود بمكتب جوبا انفرا والمهندس احمد زيدان مدير وحدة المشروع بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.



وشارك في الحضور المهندسة فريده عبد الله منسق مشروع كيتشنر بالدقهلية والاستاذ محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.



وعقد محافظ الدقهلية، اجتماعا استعرض خلاله الموقف التنفيذي للاجراءات المتخذة بشأن تنفيذ المشروعات المقررة والخريطة العامة بمشروعات مصرف كيتشنر محافظة الدقهلية واستمع الي شرح واف عن ما تم من خطوات تنفيذية بشأن التمهيد للبدء في التنفيذ.



وقرر اللواء مرزوق، تشكيل لجنة علي مستوي عالي بمتابة واشراف رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة انطلاق شرارة البدء لتنفيذ المشروع.

وأكد علي ان محافظة الدقهلية بجميع اجهزتها حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة وتذليل كافة المعوقات لنجاح تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة الدقهلية.



هذا وقد اوضح اللواءمرزوق، ان المشروع في نطاق محافظة الدقهلية يتضمن تنفيذ محطة معالجة صرف صحي علي مساحة 8 افدنة بقرية بهوت لخدمة عدد من القري والتوابع الغير مخدومة بالصرف الصحي.

كما يتضمن المشروع اعادة تأهيل وتوسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بنبروه علي مساحة 5 افدنة و18 قيراط لخدمة عدد من القري الغير مخدومه بالصرف الصحي..



وفي نهاية الاجتماع وجه اللواء مرزوق، الشكر والتقدير لوفد الشركة القابضة وفريق العمل بمشروع مصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية.

وكشف علي التعاون التام من جانب المحافظة واجهزتها المختصه لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



والجدير بالذكر ان مشروع تحسين نوعية المياة بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه بنطاق محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بناء علي بروتوكول التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الاوربي ووزارة الاسكان بقيمة تقديرية 213 مليون و900 الف يورو بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي EIB والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار EBRD والاتحاد الاوروبي EU.