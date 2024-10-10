ايركايرو تشارك في معرض TTG -٢٠٢٤  بإيطاليا للترويج للسياحة المصرية

تشارك شركة إيركايرو، في معرض TTG بإيطاليا، والذي يقام في مدينة ريمنى بايطاليا في الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر٢٠٢٤.

وجاءت مشاركة إيركايرو في المعرض، برئاسة السيد/ احمد عزيز المدير العام التجاري، والسيد/ محمد السعدنى، مدير مكتب ايركايرو بإيطاليا.

وأكد احمد عزيز على أهمية التواصل مع وكلاء السياحة ومنظمي الرحلات الإيطاليين، للترويج لخطط الشركة في المرحلة المقبلة، لجذب أكبر عدد من الركاب إلى مناطق الجذب السياحي في مصر. هذا و قد اعلنت ايركايرو عن تشغيل ٧ نقات من ايطاليا و هم روما، ميلانو، نابولى، كاتانيا، بارى، بولونيا و فيرونا إلى المقاصد السياحية المصرية بجدول شتاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥

ويأتي هذا التوسع فى التشغيل بالتزامن مع إنشاء إيركايرو لشبكة خطوط داخلية قوية، تقوم بربط المدن الداخلية المصرية ببعضها البعض، كما تأتي أيضا لتغطية الطلب المتزايد على السفر إلى مناطق الجذب السياحي في مصر.