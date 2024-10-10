البحر الأحمر تعلن تنفيذ 170 قافلة طبية خلال عام

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع الصحة بالمحافظة، من خلال تنفيذ 170 قافلة طبية خلال عامى2023 و2024 م.

تضمنت هذه القوافل 103 قافلة فى عام2023شملت تخصصات متعددة مثل أمراض الباطنية، الجراحة العامة، طب الأطفال، جراحة المسالك البولية، وجراحة الفم والأسنان، إلى جانب الفحوصات الطبية المتخصصة مثل فحوصات الدم والطفيليات والسونار، بلغ إجمالي عدد الكشوفات5365 حالة، ما يعكس الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

إلى جانب القوافل العلاجية، شهدت المحافظة العديد من قوافل المشاركة المجتمعية التي نظمتها الجامعات والجمعيات الخيرية بالتعاون مع مديرية الصحة.

على سبيل المثال، نظمت "فريق جبر الخواطر" قوافل مجانية تحت مسمى "ابن البلد" في مناطق مثل رأس غارب والغردقة، ما أدى إلى الكشف على ٢٤١١ حالة.

كما شاركت جامعة عين شمس في تنظيم قافلة طبية بمستشفى الشلاتين، قدمت ٢٩٨٥ كشفًا وأجرت ٥٢ عملية جراحية ناجحة، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية بالمناطق النائية.

وفي عام ٢٠٢٤، استمرت الجهود من خلال تنفيذ ٦٨ قافلة علاجية، ركزت على نفس التخصصات الطبية مع تقديم خدمات إضافية تشمل تنظيم الأسرة والفحوصات النفسية والعصبية. بلغ إجمالي عدد الكشوفات ١٩٤٥٦ حالة، مما يعكس تصاعد الاهتمام بالخدمات الصحية في البحر الأحمر، خاصة في المناطق البعيدة مثل حلايب والشلاتين وأبو رماد.

واشار الدكتور اسماعيل العربى ان هذا النجاح يعكس التعاون المثمر بين الجامعات المصرية ومديرية الصحة والجهات المجتمعية، التي أسهمت بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

تضمنت القوافل عمليات جراحية نوعية، مثل العمليات التي أجرتها جامعة المنصورة في مدينة القصير، والتي شملت ٢٣ عملية جراحية، بالإضافة إلى التحويلات الطبية التي بلغ عددها ٣٦ حالة خلال قوافل ٢٠٢٤.

أوضح الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المديرية تعمل على تنفيذ خطط متكاملة لتقديم خدمات صحية متطورة، بتوجيهات ودعم مستمر من محافظ البحر الأحمر.

وأضاف أن تنظيم القوافل الطبية المتخصصة والعمليات الجراحية في المناطق النائية يعكس التزامنا بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطني المحافظة، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة جهود جماعية وتعاون مستمر بين جميع الجهات المعنية.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن النجاحات التي تحققت في قطاع الصحة بالمحافظة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

وأضاف أن التعاون بين مديرية الصحة والجامعات والجمعيات المجتمعية هو جزء من هذا التوجه الشامل لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.