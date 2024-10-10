سلطات فلوريدا: 4 قتلى في الساحل الشرقي جراء الإعصار ميلتون

أعلنت سلطات فلوريدا، سقوط 4 قتلى في الساحل الشرقي جراء الإعصار ميلتون، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

يواجه ملايين الأمريكيين، حتى هذه اللحظة، كارثة محققة وهي إعصار “ميلتون”، فهو جاء نتيجة تصادم كارثي محتمل على طول الساحل الغربي لولاية فلوريدا، ومنذ ذلك الوقت قام الملايين من السكان إلى النزوح من منازلهم في الولاية.



إعصار ميلتون يجتاح فلوريدا.. مليونا منزل وشركة من دون كهرباء





يشار إلى أن ولاية فلوريدا تشهد حالة من الفوضى بعد أن ضرب إعصار ميلتون، حيث أصبح أكثر من مليوني منزل وشركة من دون كهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحياء كاملة.

وقدتم تأكيد وقوع وفيات في مقاطعة سانت لوسي الواقعة على الساحل الشرقي للولاية، حيث أفاد المسؤولون عن تعرض المنطقة لعواصف عنيفة، لكن عدد الضحايا لا يزال غير واضح.

في سياق متصل، هرب الملايين من سكان الولاية يوم الأربعاء، حيث صدرت تحذيرات من الفيضانات المفاجئة، والأعاصير، وارتفاع مستوى المياه، مما أثار مخاوف كبيرة بين السكان.

إعصار ميلتون، الذي وصفته الهيئة الوطنية للأعاصير بأنه "خطير للغاية" و"يهدد الحياة"، ضرب منطقة سييستا كي في فلوريدا، حيث وصل كعاصفة من الفئة الثالثة، مع تحذيرات من رياح قوية وفيضانات مفاجئة.

وقد حذر الحاكم رون ديسانتيس من أن الوقت قد فات للقيام بعمليات إجلاء آمنة، في حين وصف الرئيس جو بايدن الإعصار بأنه "أحد أكثر الأعاصير تدميراً في القرن" وانتقد "الترويج المتهور للأكاذيب الصريحة" من قبل دونالد ترامب بشأن استجابة الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن وصول ميلتون يأتي بعد أسبوعين من تعرض الساحل الجنوبي لإعصار هيلين، الذي كان من الفئة الرابعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 225 شخصًا عبر فلوريدا، جورجيا، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فرجينيا وكارولينا الشمالية.

كما تصدرت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية محركات البحث المختلفة لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع تعرضها لأحد أعنف الأعاصير وهو إعصار ميلتون.

وبحسب وكالة رويترز، ضرب اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، الإعصار ميلتون وسط فلوريدا بعد أن ضرب الساحل الغربي للولاية قبل ساعات مما أثار أعاصير عنيفة ودمر منازل وقطع الكهرباء عن نحو مليوني شخص.