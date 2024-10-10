بعد العصر.. أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء

دقائق مرت على صلاة العصر، وهو يعد من أفضل الأوقات المُستجاب فيها الدعاء، كما ذكر أهل العلم، من السنة النبوية المطهرة.

أفضل أوقات استجابة الدعاء:

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أوقاتًا كثيرة يقبل فيها الدعاء، ومنها جوف الليل ووقت السحر والساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر، وآخر ساعة بعد العصر، ويوم عرفة، وعند إفطار الصائم.. لكن المهم ألا تستبطئ الإجابة لأن ربنا يستجيب كما أراد لا كما نريد.

وتابع: من كان يدعي وتأخر مطلبه فعليه أن يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الاستجابة، لأن الله عز وجل يستجيب لنا متى أراد لا متى نريد.

فيما أكد مجمع البحوث الإسلامية أن أهل العلم قالوا إن من أوقات استجابة الدعاء، هو الدعاء في “جوف الليل، الساعة الأخيرة من الليل، ليلة القدر، دبر الصلوات المكتوبات، بين الأذان والإقامة، ساعة من كل ليلة، ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة بعد العصر، عند النداء للصلوات المكتوبة، إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، الدعاء في شهر رمضان، في السجود، بعد الصلوات المفروضة، عند السفر، بعد ختم القرآن، عند الإفطار من الصوم، عند نزول المطر.

سنن الدعاء:

من سنن الاستجابة:



١- رفع اليدين عند دعاء الله تعالى.

٢- عدم الاستعجال في انتظار الإجابة.

٣- اجتناب الأكل الحرام، وفي الحديث: (ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك).

٤- افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه الكريم.

٥- التوسل إلى الله بأسمائه العلى وصفاته الحسنى.



أسباب استجابة الدعاء:

١- عبادة الله - سبحانه وتعالى- والقيام بالواجبات من صلاة وصوم والإكثار من صلاة النوافل.

٢- الدعاء بما هو خير وعدم الدعاء بقطع الأرحام، أو الإثم، أو القطيعة.

٣- الاستغفار والتوبة من الذنوب.

٤- حضور القلب بالدعاء والتضرع والخشية من الله واستشعار عظمته.

٥- الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته وعدم الشرك به.

٦- العمل الصالح وبر الوالدين.

٧- الابتعاد عن المحرمات.

٨- الإلحاح بالدعاء من الله - سبحانه وتعالى-.

٩- استقبال القبلة ورفع اليدين أثناء الدعاء.

١٠- الدعاء للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فمن دعا لغيره بالخير له مثل ما دعا.

١١- الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين