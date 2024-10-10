برتوكول تعاون اقتصادي مصري سوداني صيني لدعم عودة الاستقرار للسودان

في إطار دعم السودان لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد معاناة وصراعات عدة بين الفصائل أدت إلى خروج ملايين السودانيين من وطنهم، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجموعة المصرية السودانية للتكامل الاقتصادى والمجموعة الدولية الاقتصادية كبري الشركات الصينية المتخصصة في الاستثمار الاقتصادي والهندسية والتصنيع والزراعة المشتركة بين الجانب المصري السوداني من جهة والجانب الصيني من جهة أخرى.

ويهدف برتوكول التعاون إلى التبادل التجارى وإقامة الكثير من المشروعات التنموية والاستثمارية فى مجالات البنية التحتية والمقاولات والتنمية العقارية والزراعية ومجلات تصنيع المواد الغذائية واستغلال الموارد الطبيعية فى البلدين الشقيقين مصر والسودان.

وقد أبدى الجانب المصرى السودانى والجانب الصين رغبتهم فى التعاون المشترك فى كافة المجالات، وسوف تشهد الفترة القادمة نشاطا على أعلى مستوى من التنسيق بين الجانبين للنهوض بالبلدين الشقيقين مصر والسودان.