مدرب اليمن يصل معسكر المنتخب في تعز ويوجه رسالة للجمهور

أعلن المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب اليمن الأول لكرة القدم، عن توجهه إلى اليمن للالتحاق بمعسكر المنتخب الداخلي المقام في محافظة تعز، وذلك استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة كأس الخليج المقبلة في الكويت.

وفي حديثه السريع مع الإعلامي فؤاد قاسم البرطي قبيل سفره، تطرق ولد علي إلى عدد من المحاور التي تهم الشارع الرياضي اليمني.. حيث أوضح أن استعدادات المنتخب تسير بشكل جيد، وأن التدريبات تركز حاليًا على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتعزيز الانسجام بينهم، إلى جانب العمل على خطط تكتيكية متنوعة تتناسب مع طبيعة المباريات القادمة.

وأكد المدرب أن التشكيلة الحالية التي تم اختيارها للمعسكر خضعت لتقييم دقيق، لكنه لم يستبعد إجراء بعض التعديلات خلال الفترة التحضيرية، مشيرًا إلى إمكانية إضافة لاعبين جدد أو استبعاد آخرين وفقًا لما تتطلبه خطة اللعب والمستوى الفني لكل لاعب.

وفيما يتعلق بالمباريات التحضيرية، أشار ولد علي إلى أن الفريق سيخوض عددًا من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لقياس مستوى الأداء وتطبيق التكتيكات الجديدة على أرض الملعب.. وأضاف أن هذه المباريات ستسهم في تعزيز جاهزية اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب قبل البطولات الرسمية.

وفي ختام حديثه، وعد ولد علي الجمهور اليمني ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أداء يليق بسمعة الكرة اليمنية في كأس الخليج، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني سيعملون بروح الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير.

كما وجه رسالة محبة وتقدير لجمهور الكرة اليمنية، داعيًا إياهم إلى مواصلة دعم المنتخب في هذه المرحلة المهمة، معتبرًا أن هذا الدعم هو الحافز الأكبر لتحقيق طموحات الكرة اليمنية على الساحة الإقليمية.

يُذكر أن المنتخب اليمني يقيم معسكره التدريبي الداخلي في محافظة تعز، استعدادًا لخوض الاستحقاقات القادمة والمنافسة بقوة في البطولات الإقليمية والدولية.