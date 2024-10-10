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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد عبد المنعم يفاجئ حسام حسن في مران منتخب مصر

محمد عبد المنعم مع
محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي، يقدم مستويات جيدة في مران منتخب مصر كما يتسلح اللاعب بروح معنوية عالية.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، يتوقع أن يكون اللاعب متأثرًا بمسألة عدم مشاركته مع نيس؛ ولكن عبد المنعم أظهر عكس ذلك، في التدريبات".

وأشار إلى أن عدم مشاركة عبدالمنعم مع نيس الفرنسي أمر عادي جدًا، وموضوع انه سيغادر النادي غريب جدا، وعدد كبير من صفقات الأهلي والزمالك لم يشاركوا حتى الآن.

وأضاف: " بعثة منتخب مصر ستتجه إلى موريتانيا يوم 13 أكتوبر في رحلة طيران تقترب من 8 ساعات.. وسيخوض منتخب مصر مران وحيد أساسي في موريتانيا وسيكون ليلة المباراة يوم 14 أكتوبر".

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