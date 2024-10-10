سارة عصام: "البحث عن علا 2" غيّر نظرتي لكواليس التصوير

أعربت الفنانة سارة عصام، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "البحث عن علا 2"، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات العالمية.

وتجسد سارة في المسلسل شخصية "سهى"، موظفة البنك التي تسعى للزواج.

وفي تصريحات صحفية، قالت سارة: "مسلسل "البحث عن علا" غيّر نظرتي لما يحدث في كواليس تصوير المسلسلات. الأجواء كانت هادئة ومليئة بالمحبة، عكس ما كنت أسمع عن الأصوات المرتفعة والمشاكل. واضافت : "الجميع كان متعاونًا إلى حد كبير، بدءًا من المخرج هادي الباجوري، الذي أراه تجسيدًا لاسم "الهادي" فهو بالفعل يتمتع بهدوء شديد، وصولاً إلى الفنانة هند صبري، التي دعمتني كثيرًا خلال التصوير، كانت تضيف جملًا حوارية لدوري وتوجهني في كيفية تقديمها، وقد أسعدني ذلك كثيرًا."

وأضافت: "شخصية سهى تحمل الكثير من المشاعر والصفات، أهمها الصراحة الزائدة التي قد تجعلها تبدو "مدبّة" في كلامها، لكنها في الواقع ليست سيئة النية. وهذه كانت الصفة الأساسية التي بنيت عليها الشخصية."

مسلسل البحث عن علا ٢

المسلسل، بطولة النجمة هند صبرى، ويشاركها البطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد، وهو من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، وإخراج المخرج هادى الباجورى.