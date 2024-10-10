قافلة مشتركة بين الهلال الأحمر وجامعة عين شمس لأهالي حلايب وشلاتين

اطلقت جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر قافلة لتقديم المساعدات والمواد الغذائية لأبناء الجنوب بمدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بمشاركة جامعة عين شمس

وقال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر بالبحر الأحمر أن القافلة ممتدة على مدار عدة أيام لتقديم المساعدات لاهالى الجنوب

وأشار عبد الباسط إلى أن الجمعية وزعت 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لاهالى حلايب وشلاتين بالإضافة إلى 5 الاف شنطة مواد غذائية مقدمة من جامعة عين شمس بالإضافة إلى تقديم ندوات توعية صحية للأهالى ضمن اعمال القافلة.

وتأتى هذه القافلة بالتعاون مع جامعة عين شمس وفى إطار توجيهات الدكتورة امال امام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرية و خالد سيد رئيس جمعية الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر .

وقال الدكتور طارق عامر منسق القافلة الطبية بجامعة عين شمس الى أنه سيتم تنفيذ قافلة طبيه بمدينة حلايب وشلاتين تابعة لجامعة عين شمس وبالتعاون مع المركز العام للهلال الأحمر المصرى وفرع محافظة البحر الاحمر خلال الفترة من يوم ٢٠٢٤/١٠/٧ وحتى ٢٠٢٤/١٠/١٧ على مدار عشرة أيام وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر و الدكتورة امال أمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى و خالد احمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعيه الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر وعلاء رشاد مدير الجمعيه