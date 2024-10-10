تقدمت الفنانة هالة صدقي، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ضد مساعدتها السابقة حسنية. ع، تتهمه فيه بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

الفنانة هالة صدقي تتهم مساعدتها السابقة بالابتزاز والتشهير

وقدم دفاع الفنانة هالة صدقي فلاشة تحتوي على مقاطع فيها بها ما يثبت وقائع التشهير والسب والقذف فضلا عن مستندات.

وطلب البلاغ سماع الشهود لإثبات وقائع التهديد والابتزاز، فيما قُيد برقم 607 لسنة 2024 عرائض جنوب الجيزة.

وكان محامي مساعدة الفنانة هالة صدقي، قدم عريضة لمحامي عام نيابة أكتوبر تضمنت بلاغا ضد الفنانة وجه فيه تهمتي النصب وخيانة الأمانة، لاستيلائها على مبلغ 150 ألف ريال مكافأة برنامج شكرا مليون.

وتوجهت مساعدة الفنانة هالة صدقي إلى نيابة أول أكتوبر رفقة محاميها، وقدمت بلاغا ضد الفنانة لاتهامها بالاستيلاء علي بلغ 150 ألف ريال مكافأة برنامج شكرا مليون، واتهمتها بالنصب وخيانة الأمانة.

بدأت القصة عندما تلقت مساعدة الفنانة هالة صدقي اتصالًا منها تطلبها بتجهيز غرفة داخل المزرعة، لتكتشف لاحقًا أن هناك فريق تصوير وصل للمزرعة.

خلال التصوير، أخبرتها هالة صدقي بأنها ستربح مبلغ 150 ألف ريال سعودي، مما سيمكنها من سداد قرض عليها، بشرط التبرع بمبلغ صغير لشخص محتاج، إلا أنه بعد انتهاء التصوير، أخبرت حسناء أن المبلغ غير حقيقي، وتم إعطاؤها فقط 50 ألف جنيه

وأوضحت حسناء أن علاقتها مع الفنانة انقطعت بعد الواقعة، وأضافت أن هالة أخبرتها أن باقي المبلغ سيذهب للتبرع لمستشفى أسوان للقلب.

حسناء أشارت إلى أن هذا الحادث تسبب لها في مشكلات مع عائلتها، حيث أصبحت تتلقى عروض زواج بناءً على الاعتقاد الخاطئ بأنها حصلت على أكثر من مليون جنيه.

من جانبه قال محامى مقدمة البلاغ، بأن موكلته تعمل لدى الفنانة هالة صدقى، حيث قامت الفنانة باختيارها بالمشاركة فى برنامج “ شكرا مليون ”.

وأوضح بأن فكرة البرنامج يقوم على فكرة مساعدة بقيمة 150 ألف ريال سعودى لشخص مؤثر ويقوم الفنانة بتقديم حلقة مرة واحدة من الفنانيين بالوطن العربى.

وأضاف المحامى بأن موكلته بعد انتهاء البرنامج طلبت أن تحصل على المبلغ المالي فأخبرها البرنامج أن الأموال التي ظهرت خلال البرنامج تستخدم للتصوير فقط، وقامت الفنانة بإعطائها جزءا بسيطا من المبلغ المالى فقط.