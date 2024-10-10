اليونان تطلب تأجيل مبارتها مع إنجلترا بعد وفاة جورج بالدوك

اكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان الاتحاد اليوناني لكرة القدم تقدم بطلب لتأجيل مواجهة منتخب اليونان مع منتخب انجلترا والتي ستجمع المنتخبين مساء الليلة ضمن مباريات دوري الامم الاوربية وذلك بعد الاعلان عن وفاة لاعب منتخب انجلترا السابق جورج بالدوك والذي وجد متوفيا في حمام السباحة الخاصة بأقامته فياليونان .

وكان جورج بالدوك - 31 عاما - والذي لعب حتى الان ما يزيد عن 300 مباراة في الدوريات الانجليزية قد وجد متوفيا في حمام السباحة الخاصة به في العاصمة اليونانية والتي يلعب لنادي باناثينايكوس اليوناني منذ فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة بعدما عادت زوجته الىاليونان بشكل سريع لتجده متوفيا .

وبحسب الصحف المحلية في اليونان فأن الاتحاد اليوناني يتواصل بشكل مستمر مع الاتحاد الاوربي لكرة القدم ( ويفا ) لتأجيل المباراة الا ان الاتحاد الاوربي حتى الان يرفض كل المحاولات و يؤكد على اقامة المباراة في موعدها .