ضمن مبادرة بداية.. جلسة غنائية "شمندورة" ببنى مزار

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، لرفع الوعى بأهمية القضية السكانية، وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية .

والتى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا رفع الوعي بالقضايا السكانية، والتحذير من الممارسات الضارة ضد الفتيات وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع ،حيث تم تنفيذ جلسة غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" والذي شارك به لفيف من الشباب والفتيات ، من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية ، وقد تم التنفيذ بمشاركة اعضاء أندية السكان بمركز شباب بني مزار.

الجدير بالذكر أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الأندية السكانية لشهر اكتوبر ، بإدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمر ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان بإدارات الشباب والرياضة الفرعية بالمنيا .

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، مندي عكاشة ووكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ، وتحت إشراف دكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية ، ومنسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ حربي حسن مدير إدارة الشباب والرياضة ببني مزار