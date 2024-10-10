يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم

تشهد القارة الآسيوية مواجهات شرسة بين كل المنتخبات داخلها في إطار منافسات المجموعة الثانية، وبالتحديد اللقاء المنتظر للجولة الثالثة، ومن ثم البحث عن موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة، حيث يتابع كل جماهير الساحرة المستديرة بطولة كأس العالم عن كثب، بداية من مباريات التصفيات في كل قارة، والتي تؤهل المنتخبات إلى كأس أمريكا وكندا والمكسيك.

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إذ وضع المنتخب الأردني اسمه بين المنتخبات المرشحة بعد وصوله إلى نهائيّ كأس آسيا 2023 في قطر، كما حقق بداية جيدة بعد التعادل أمام الكويت والفوز على فلسطين، ولم يتغير كثيرا منتخب النشامى بعد رحيل المدرب حسين عموتة والتعاقد مع المغربيّ الآخر جمال السلامي الذي يحاول كسب هذا الرهان المهمّ للكرة الأردنية ومحاولة وضع النشامى للمرة الأولى في كأس العالم.

وتمثل المباراة اختبارا حقيقيا في ظل قوة كوريا الجنوبية التي تملك بدورها 4 نقاط بعد التعادل أمام فلسطين والفوز على عُمان في الجولة الثانية.

وقد نفذت تذاكر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في وقت قياسي وذلك دليل واضح على أن المدرجات ستكون ممتلئة بمشجعي ومحبي النشامى منذ الصباح الباكر لدعم لاعبي المنتخب الوطني.

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ويعتلي النشامى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، مقابل نقطتين لمنتخب لكويت، ونقطة لفلسطين، في حين لا يزال رصيد عمان خالياً من النقاط.

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأردن

تمتلك مجموعة الكأس القطرية عدد كبير من القنوات الرياضية والتي تقدم خدمة متميزة في نقل مباريات البطولات العالمية حيث برز اسم قنوات الكأس في السنوات الأخيرة وخاصة مع انطلاق مونديال 22 حيث تنقل القناة مباراة الاردن ضد كوريا على الكأس 7 المشفرة وتحتاج إلى الإشتراك في باقة الكأس لمتابعة المباراة فيما تبث قنوات الكأس على الترددات التالية: