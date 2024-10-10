وليد سامي يتراجع عن قرار طلاقه لإلهام عبدالبديع.. ما علاقة نهال عنبر؟

أكدت الفنانة إلهام عبدالبديع أن طلاقها من منتج المسلسل وليد سامي لم يمنعها من استكمال دورها في مسلسل "غموض" مضيفة: "الشغل ملوش دعوة بالعلاقات الشخصية، والعمل يسير بشكل جيد"، رغم جهود أصدقائنا الفنانين، خصوصًا الفنانة نهال عنبر والفنان إيساف وزوجته لعودتي للمنتج وليد سامي، الذي أكن له كل الاحترام والتقدير.

أول تعليق من إلهام عبدالبديع بعد إعلان طلاقها من وليد سامي:

تابعت إلهام عبدالبديع: "خاصة أن الطلاق لم يتم رسميًا وبسئوالنا في دار الإفتاء التي أفادت أن الطلاق لم يحتسب، ويحاول الآن المقربون منا والأهل والأصدقاء الصلح بيننا، لكن مسلسل "غموض" يسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل حتى الآن".

وكشفت إلهام عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل، حيث إنها تقدم شخصية "حبيبة"، وهو دور مختلف تمامًا لم تقم بتقديمه مسبقًا، وهى شخصية طيبة وشريرة في نفس الوقت، و"متقدروش تعرفوا هى طيبة إمتى وشريرة إمتى من كتر الحاجات اللي عندها وتعاملها مع الناس بشكل غريب جدًا".

كما أوضحت الفنانة إلهام عبدالبديع، عدم التشابه بينها وبين شخصية "حبيبة" التي تلعبها في مسلسل "غموض"، مؤكدة أنها بعيدة كل البُعد عن شخصيتها الحقيقية، المسلسل إنتاج وليد سامي، تأليف فتحي الجندي، واخراج حسام سلامة، وبطولتي مع نهال عنبر ووفاء عامر ومني فاروق وندى بهجت.

طلاق إلهام عبدالبديع ووليد سامي:

كان خبر طلاق الفنانة إلهام عبدالبديع والمنتج والملحن وليد سامي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خاصة بعد أن كتب وليد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلًا: "كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا وبأشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير".

وبعد دقائق معدودة حذف وليد سامي، ما نشره حول الانفصال مما أثار تساؤلات الجمهور عن غموض علاقتهما.

آخر أعمال إلهام عبدالبديع الفنية:

وعن أعمالها الفنية انتهت أخيرًا الفنانة إلهام عبدالبديع من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم: أحمد عبدالعزيز، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ملك قورة، تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.