القسام تكشف تفاصيل كمين مركب استهدف 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود

أعلنت كتائب قسام عن استهداف سرية مشاة ميكانيكي تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية، وشاحنة محملة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها: خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا، أوقع مجاهدو القسام سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا.

الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية":

أضافت القسام: فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين، وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام، إلى أنه استكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان.