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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ريا أبي راشد تكشف ما يميز برنامج Arabs Got Talent

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ينطلق برنامج Arabs Got Talent في موسمه الجديد مع لجنة تحكيم تضم ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف، يوم الأربعاء 16 أكتوبر على شاشة MBC مصر، ومقرر أن تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد .

 

قالت ريا أبي راشد، التي قدّمت البرنامج عبر مواسم متعاقبة: "أول انطباع لي عن الموسم السابع هو رد فعل الجمهور الإيجابي بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات." .

 

وأضافت ريا: "أنا بانتظار الموسم السابع كما ينتظره الجمهور فجميعنا نحب كل ما هو مختلف ومتميز وغير متوقع، ودعونا نتذكر أنه خلال المواسم الاولى من Arabs Got Talent لم تكن مواقع التواصل بالقوة والانتشار التي هي عليه اليوم، لذا سنتابع هذه المرة أصداءً غير مسبوقة لكل حلقة وكل مشترك متميز." 

 

واختتمت ريا أبي راشد: "أدائي في البرنامج كإعلامية يختلف بشكله الاحترافي عن أدائي في المقابلات التي أجريها مع مشاهير العالم وغيرهم، ففي Arabs Got Talent تحديداً نجد أن العاطفة تمتزج بالمهنية، فقد نفرح من قلوبنا ونضحك حيناً ونبكي بتأثر أحياناً، وهذا أكثر ما يميز البرنامج ويمنحه الخصوصية والتفرّد".

 

برنامج Arabs Got Talent 

الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب.

 

يعرض برنامج "Arabs Got Talent" على "MBC مصر"، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

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