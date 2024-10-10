توفيق عكاشة يسدد 45 ألف جنيه لوقف حبسه.. تفاصيل

سدد محامي الإعلامي توفيق عكاشة وكيلا عنه مبلغ 45 الف جنيه لوقف تنفيذ حكم حبسه 30 يوما في الحكم الصادر ضده من محكمة الأسرة في حالة عدم أداء المبلغ متجمد نفقات لصالح طليقته.

توفيق عكاشة يسدد 45 ألف جنيه لوقف حبسه

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن توجه الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة لقسم شرطة أكتوبر أول تطلب تنفيذ حكم نفقة رقم 2131 لسنة 2024، صادر عن محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشؤون الأسرة ويتضمن الحكم حبس الإعلامي توفيق عكاشة 30 يوما في حالة الامتناع عن سداد مبلغ 45 الف جنيه متجمد نفقة لصالح طليقته رضا الكردي.

والنفقات خاصة بـ "فرش وغطاء وأجر خادم" لابنهما من ذوي الهمم وتوجه محامي وكيلا عن عكاشة وسدد المبلغ بدلا من الحبس.