الإحصاء: 12.5% من سكان مصر فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و17 عامًا

بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي يحتفل به في 11 أكتوبر من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانًا يسلط الضوء على وضع الفتيات في الفئة العمرية من 6 إلى 17 عامًا.

وقد أظهرت الإحصاءات أن نسبة الفتيات في هذه الفئة العمرية تبلغ 12.5% من إجمالي السكان، والذي يقدر بـ 105.9 مليون نسمة، مما يعكس التحديات والفرص التي تواجه الفتيات في المجتمع المصري.

تتضمن البيانات العالمية حوالي 790 مليون فتاة في الفئة العمرية (6 - 17 سنة)، مما يمثل 9.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة.

ومن المتوقع أن ينخفض العدد عالميًا إلى 733 مليون فتاة بحلول عام 2072، ما يشير إلى انخفاض مستمر في نسبة الفتيات.

في مصر، بلغ عدد الفتيات في الفئة العمرية المذكورة 13.2 مليون فتاة، بينما بلغ عدد الفتيان 13.98 مليون.

تشير التوقعات إلى أن هذه النسبة ستنخفض إلى 7% بحلول عام 2072، حيث سيبلغ عدد الفتيات 11 مليون فتاة.

وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023، التحق حوالي 11.5 مليون فتاة بالتعليم من الابتدائي حتى الثانوي، بينما سجل التعليم الفني التحاق حوالي 900 ألف فتاة.

ورغم التقدم في التعليم، فإن نسبة التسرب من التعليم تظل مصدر قلق، حيث تبلغ نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية 0.2% للفتيات مقابل 0.3% للفتيان.

في سياق الجهود الصحية، انخفضت نسبة الفتيات المختنات في الفئة العمرية (0 - 19 سنة) من 21.4% عام 2014 إلى 14.2% عام 2021، مما يعكس النجاح في جهود مناهضة هذه العادة الضارة.

تشير إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023 إلى أن 2.5% من حالات الطلاق كانت لفتيات تتراوح أعمارهن بين 18 وأقل من 20 عامًا.

وفيما يتعلق بالعمل، بلغت معدلات التشغيل للفتيات في الفئة العمرية (15 - 19 سنة) 1.8%، مقارنة بـ 17.8% للفتيان، مما يعكس فجوة كبيرة في فرص العمل.

تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم حقوق الفتيات وتعزيز تمكينهن. تشمل هذه المبادرات:

1. الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)**: تهدف إلى تقليل معدلات الختان بين الأجيال الجديدة.



2. برنامج "مكافحة التسرب من التعليم": أطلقته وزارة التربية والتعليم لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم.

3. مبادرة "دوّي": تهدف إلى إشراك الفتيات والفتيان في الأنشطة المجتمعية وتعزيز دورهم.

4. مبادرة "نوره": تسعى لتمكين الفتيات المراهقات وتغيير ثقافة المجتمع تجاههن.