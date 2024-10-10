موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الياباني في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة السعودية ضد اليابان عبر قنوات bein sports 3 والكأس 5.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

مواجهة قوية يدخلها منتخب السعودية على أمل الانتصار، واستغلال عامل الأرض والجمهور، لتقوية مكانته في المجموعة.

ويستهدف المنتخب السعودي تحقيق الفوز، وخطف الصدارة من اليابان، خاصة بعدما استهل الأخضر مباريات الدور الأول بتعادل أمام إندونيسيا (1-1)، ثم فوز على الصين (2-1).

ويتصدر المنتخب الياباني جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن وصافة المنتخب السعودي.