التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في تنفيذ المشروعات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، بعقد الإجتماعات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل فى نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن بالإهتمام والمتابعة للخدمات المقدمة إليه ، والعمل علي تحسينها والإرتقاء بها.

ففي محافظة المنيا ، ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ، فى مقدمتها آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة ، مناشدا المواطنين غير المستوفين الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الإنتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما يترتب عليه استرداد أراضي أملاك الدولة لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.

كما ناقش المحافظ نسب الإنجاز بملف التصالح على مخالفات البناء، مشددا علي المتابعة المستمرة والرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بتوفير أماكن بدون ايجار فى القرى والمدن ، كمنافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات، بأسعار مخفضة ، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر والقطاع الخاص، والغرفة التجارية ورجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدنى، والسلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.