باسم يوسف: علاقتي بـ Arabs Got Talent قديمة ونجوى كرم "برنسيسة"

ينطلق برنامج Arabs Got Talent في موسمه الجديد مع لجنة تحكيم تضم ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف، يوم الأربعاء 16 أكتوبر على شاشة MBC مصر.

أعرب باسم يوسف، عن سعادته بمشاركته لأول مرة في البرنامج، قائلًا أن علاقته بـ Arabs Got Talent قديمة، مضيفًا: "كنتُ من متابعي البرنامج وأحد عشاقه منذ بداياته، وأتوجه بالتحية لأحمد حلمي، وعلي جابر الذي نفتقده جميعاً".

وأضاف باسم يوسف: "تربطني علاقة طيبة بناصر القصبي عمرها أكثر من 12 سنة، ولطالما وددت أن أعمل معه إلى أن جاءت الفرصة المناسبة اليوم.. لذا، هناك كيمياء قوية بيننا فهو ممثل كوميدي قدير وقديم، وأنا أتعلم منه على المنصة، ويمكن القول بأننا نكمّل بعضنا البعض، فهناك تناسق عفوي غير متّفق عليه بيننا.

أما نجوى كرم فهي "امبراطورة" و"برنسيسة"، لذا فإن التفاعل والديناميكية بيننا جميعاً منقطعة النظير سوءاً أمام الكاميرا أو خلفها." .

واستطرد باسم يوسف: "أنا سعيد للغاية بأن أكون جزءاً من هذه التجربة الجميلة، رغم أنه من أصعب الأمور عليّ أن أكون حكماً يقيّم مواهب الآخرين، فكل من يعتلي مسرح البرنامج لا بد وأنه قد تعب على نفسه جداً وأعدّ العدة لهذا الظهور، ولعل الصعوبة في هذه الحال بالنسبة لي ليس في أن أقول "نعم" لتلك الموهبة بل أن أقول "لا" إذا كانت لا تستحق المنافسة مع الآخرين".

وحول طريقة أدائه شخصياً في البرنامج كعضو لجنة تحكيم، يوضح باسم يوسف: "أحاول السير على خط رفيع أوازن فيه بين إدخال البهجة إلى قلوب المشاهدين والمشاركين، مع حرصي في الوقت نفسه على عدم تقييم المواهب بطريقة مؤلمة قد توجعهم، ولكن في بعض الأحيان قد أكون صارماً مع البعض".

برنامج Arabs Got Talent

الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب.

يعرض برنامج Arabs Got Talent على MBC مصر، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 16 أكتوبر 2024.