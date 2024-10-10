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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

قطع المياه لمدة 7 ساعات عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول ،الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة ٧ ساعات، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١١/ ١٠ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ١٢/ ١٠ / ٢٠٢٤.

 

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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