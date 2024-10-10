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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

اللجنة الاجتماعية للأطباء: حجز استراحة للأعضاء أمام دار الحكمة

جانب من الاستراحة
جانب من الاستراحة

أعلن الدكتور شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن ترحيب النقابة بالسادة الأطباء والطبيبات في استراحة الأطباء بجاردن سيتي والقصر العيني، ممتحني الزمالة المصرية في التخصصات المختلفة والماجستير والدكتوراه، في كافة التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء حوائجهم الدراسية.

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تفاصيل لقاء وفد الأطباء بوزيرة التنمية المحلية لبحث أزمة التصالح على العيادات 

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وأشار الدكتور شادي، إلى أن الحجز يتم من خلال اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة ولا يتم تأكيد أية حجوزات إلا بعد سداد كامل قيمة الحجز بطرق السداد المتاحة، وهي الدفع نقداً بالنقابة العامة للأطباء أو الدفع عن طريق موقع فوري أو الدفع في منفذ فوري أو تاجر لديه خدمة فوري.

وأضاف مقرر اللجنة الاجتماعية وأمين الصندوق المساعد أيضاُ أن شروط الحجز :

1- أن يكون الطبيب مسدد للإشتراك النقابة عن السنة الحالية

2- أن يكون الطبيب / الطبيبة من خارج محافظة الجيزة و القاهرة

3- أقصى مدة للحجز هى ثلاث ليالي متالية.

4- يمكن تكرار الحجز مرة ثانية بعد إنتهاء سبعة أيام من تاريخ آخر ليلة.

5- لا يمكن حجز أكثر من سرير فى مدة الحجز الواحد

6- الحجز للطبيب / الطبيبة فقط و ليس لعائلة الطبيب/ الطبيبة 

7- غير مسموح باصطحاب الأطفال.

 

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